Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi

Spor Haberleri

Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi

Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.

Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.

Maratona katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 39 yaşındaki sporcu, çabalarının yeterli olmadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kariyerinde 4 olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Farah, bugüne kadar Londra Maratonu'na üç kez katılırken, 2018'de üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti.

İngiliz atlet, aynı yıl 2 saat 5 dakika 11 saniyelik dereceyle kazandığı Şikago Maratonu'nda Britanya rekoru kırdı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Somali Londra Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title