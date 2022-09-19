Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Mustafa Dağıstanlı Yaşamını Yitirdi

İki kez olimpiyat ve üç kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

İki kez olimpiyat ve üç kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'yi temsil ettiği 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda ve 1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda birinci olarak altın madalya kazanan ve üç kez de dünya şampiyonu olan milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, dün hayatını kaybetti.

Dağıstanlı'nın vefatı nedeniyle Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlar kaydedildi:

"Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski Milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere iki kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere toplam üç kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973 ve 1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

MUSTAFA DAĞISTANLI KİMDİR

Mustafa Dağıstanlı, 11 Nisan 1931 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Söğütpınar köyünde doğdu. 1951 yılında 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 1953 yılında Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye başlayan Dağıstanlı'da, 1954'te Tokya'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde birinci oldu. 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu olan Dağıstanlı, 62 kiloya geçtikten sonra 1957'de İstanbul'da ve 1959'da Tahran'da dünya şampiyonlukları kazandı. 1958'de Sofya'da dünya ikincisi olan Dağıstanlı, 1960'ta Roma Olimpiyat Oyunları'nda birinci olarak olimpiyat şampiyonu oldu.

Dağıstanlı, yine 1960 yılında Balkan Şampiyonası'nı kazandı ve ardından güreşi bıraktı. Dağıstanlı, güreşi bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı. 1973-1980 yılları arasında 15. ve 16. Dönem Samsun Milletvekilliği yaptı. Dağıstanlı, Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir. Dağıstanlı'nın adı, Samsun'un İlkadım ilçesinde ve Çarşamba ilçesinde spor salonlarına verildi.