Olimpiyat madalyalı artistik buz patenci Hanyu, emekli oldu Artistik buz pateninde son yılların en başarılı sporcularından Japon Yuzuru Hanyu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emekliye ayrıldığını duyurdu. Artistik buz pateninde son yılların en başarılı sporcularından Japon Yuzuru Hanyu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emekliye ayrıldığını duyurdu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısıyla emeklilik kararını duyuran 27 yaşındaki buz patenci, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların bu kararında etkili olduğunu vurguladı. Kariyerini bu sporda farklı rollerde sürdürmek istediğini belirten Hanyu, "Üzgün değilim. İşime devam etmek istiyorum. Artık rekabet edecek düzeyde şampiyonalara katılabilecek sağlık durumum yok. Artistik buz pateninde farklı pozisyonlarda görev almaya devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. 2014 Soçi ve 2018 Pyeongchang kış olimpiyatlarında erkekler artistik buz pateni kategorisinde altın madalyaya ulaşan Hanyu, 12 yıllık profesyonel sporculuk kariyerinde, dünya şampiyonalarında ikisi altın olmak üzere 7 kez madalya sevinci yaşadı. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Japonya Tokyo Japon Spor Haberler

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