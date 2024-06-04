Olimpik ve paralimpik sporcular ile anneleri 'Yıldız Anneler' programında buluştu

Olimpik ve paralimpik sporcular ile anneleri "Yıldız Anneler" programında buluştu

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Olimpik ve paralimpik sporcular ile anneleri, P&G Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Yıldız Anneler" programında buluştu.

İstanbul'da özel bir otelde düzenlenen etkinliğe P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, sporcular ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tankut Turnaoğlu, "Bu anneler, diğer annelere çocuklara düzenli spor yaptırmaları için örnek oluyor. Spor arkadaş ilişkilerini geliştirir. Bunu ergenlik döneminde yaparsa kötü alışkanlıklardan da uzak kalıyor. Annelere bu programa destek verdikleri için teşekkür ediyorum. 2014'te 26 ildeki anketimizde 10 çocuktan 2'si düzenli spor yapıyordu. Bunu 2 katına çıkarmayı hedeflemiştik. Şu an 10 çocuktan 5'i düzenli spor yapıyor. Bu başarının sahibi sizlersiniz değerli anneler" ifadelerini kullandı.

"Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik annedir" diyen TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, şunları ifade etti:

"Annelerin çocuklarını spora yönelendirmesini teşvik ettik. Desteklerimizin etkisiyle daha önce madalyalar kazanamadığımız branşlarda da bunları artırdığımız bir 10 yılı geride bıraktık. Bu başarıda P&G'nin rolü yadısanamaz. Projemizin olimpik seviyedeki desteklerinin yanında önemli taraflarından biri de sosyalleşme oldu. Yurt çapındaki okullarımıza spor malzemesi temin ederek çocukların sporla tanışmasına vesile olduk."

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise "İnşallah hem olimpik hem de paralimpikte beklentinin üzerine çıkarız. Tüm katılımcılara teşekkkür ediyorum. Bütün anneler için sizlerden alkış rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Kürsüde yapılan konuşmaların ardından milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile paralimpik milli masa tenisi oyuncusu Abdullah Öztürk anneleriyle sahnede kısa bir panel gerçekleştirdi.

Ardından organizasyona katılan tüm sporculara plaket takdim edildi.