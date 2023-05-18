Olimpik sporcular için kariyer gelişim eğitimi düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), olimpik sporculara yönelik çevrim içi kariyer gelişim eğitimi düzenledi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, IOC iş birliğiyle düzenlenen "Athlete365 Kariyer+ Kendini Keşfet" eğitiminde, Rio 2016, Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 ve Beijing 2022 yaz ve kış olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil eden sporcular ve TMOK Sporcu Komisyonu üyelerinden katılımcılar yer aldı.

Dünya Badminton Federasyonu Eğitim Programları Başkanı Sharon Springer verilen eğitimde, aktif spor yaşamları sonrasında sporcuların yönlenebilecekleri alanlar ve kariyerlerini sporun ötesine nasıl taşıyabilecekleri üzerinde duruldu.