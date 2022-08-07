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Olimpik Marsilya sezona galibiyetle başladı

Olimpik Marsilya sezona galibiyetle başladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'i 4-1 yendi.

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'i 4-1 yendi.

Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, ligin ilk hafta mücadelesinde Reims'ı ağırladı.

Marsilya, 13. dakikada Wout Faes (kendi kalesine), 45+1. dakikada Nuno Tavares, 75. ve 90+4. dakikalarda Kolombiyalı Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla rakibini 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü, 84. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Jordan Veretout'a bıraktı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Olimpik Marsilya Marsilya Fransa Spor Haberler

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