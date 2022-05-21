Olimpik Marsilya, ligi galibiyetle kapadı - Haberler

Olimpik Marsilya, ligi galibiyetle kapadı
AA - Yunus Kaymaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olimpik Marsilya, ligin son haftasında sahasında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olimpik Marsilya, ligin son haftasında sahasında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 32 ile 89. dakikalarda Gerson, 73. dakikada Cengiz Ünder ve 90+3. dakikada Bakambu attı.
Bu galibiyetle puanını 71'e çıkaran Marsilya ekibi, sezonu 2. sırada tamamladı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor