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Olimpik Marsilya, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

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Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.

Fransız temsilcisi, geçen sezon Chelsea forması giyen 34 yaşındaki golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Aubameyang, Chelsea ile geçen sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Pierre Emerick Aubameyang Olimpik Marsilya Futbol Fransa Spor Haberler

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