Olimpik Marsilya, Aubameyang'ı kadrosuna kattı
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Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.
Fransız temsilcisi, geçen sezon Chelsea forması giyen 34 yaşındaki golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.
Aubameyang, Chelsea ile geçen sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 3 gol attı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor