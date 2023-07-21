Olimpik Marsilya, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.

Fransız temsilcisi, geçen sezon Chelsea forması giyen 34 yaşındaki golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Aubameyang, Chelsea ile geçen sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 3 gol attı.