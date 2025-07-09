Olimpik Lyon'un Küme Düşürülme Cezası Kaldırıldı

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Fransa'nın Olimpik Lyon futbol kulübünün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle aldığı 2. lige düşürülme cezası, Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü'nün (DNCG) kararıyla kaldırıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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