Olimpik Lyon, Teknik Direktör Fabio Grosso ile Yollarını Ayırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırdı. Eylül ayında takımın başına getirilen Grosso, 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Ligde son sırada bulunan Lyon'un geçici olarak Pierre Sage tarafından çalıştırılması bekleniyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırdı.
Eylül ayında Laurent Blanc'ın yerine 46 yaşındaki Grosso'yu takımın başına getiren Fransız ekibi, 7 maçta 1 galibiyet alan İtalyan teknik adamın görevine son verdi.
Ligde son sırada yer alan Olimpik Lyon'u geçici olarak Pierre Sage'in çalıştırması bekleniyor.