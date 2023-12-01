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Olimpik Lyon, Teknik Direktör Fabio Grosso ile Yollarını Ayırdı

1 Aralık 2023 00:12 Son Güncelleme: 00:14 Abone Ol

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırdı. Eylül ayında takımın başına getirilen Grosso, 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Ligde son sırada bulunan Lyon'un geçici olarak Pierre Sage tarafından çalıştırılması bekleniyor.