Olimpik Lyon Otobüsü Taşlı Saldırıya Uğradı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanacak Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı öncesi konuk takımın otobüsü, taşlı saldırıların hedefi oldu. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde bugün oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı ertelendi.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.

Deplasmanda Olimpik Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların taşlı saldırısına uğradı.

Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.