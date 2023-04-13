Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Çeşme'de ringe çıkacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren Avrupa Oyunları'na hazırlanan Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 1. Çeşme Uluslararası Boks Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-30 Nisan'da İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşecek turnuvaya olimpiyat madalyalı isimler Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu başta olmak üzere Avrupa Oyunları'na hazırlanan milli sporcuların katılacağı belirtildi.

Turnuvaya 20'ye yakın ülkenin katılım göstereceği kaydedildi.