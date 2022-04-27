Olimpik Deneme Yarışması'nda 250 atlet mücadele etti

Mersin'de düzenlenen açık saha sezonunun ilk olimpik deneme müsabakalarına 250 atlet katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışmalar büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı gruplarında Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

10 bin metre yarışında erkeklerde Ömer Amaçtan, kadınlarda ise aynı pistte altı yıl önce Avrupa Kupası'nı kazanan eski Türkiye şampiyonu Esma Aydemir birinci oldu. 28: 53.66 ile en iyi derecesini gerçekleştiren Ömer, bir ay sonra yapılacak Avrupa Kupası barajını geçti. Yarışın ikincisi Ramazan Özdemir de 28: 58.90 ile kişisel en iyi derecesini gerçekleştirdi.

Kadınlarda yarışın galibi Esma Aydemir'in yanı sıra Yayla Kılıç da 33 dakikanın altında koşarak kişisel en iyi derecesiyle birlikte aynı organizasyon için barajı geçmeyi başardı.

Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte 1: 33: 52.90'lık derecesiyle Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorunu kırdı.