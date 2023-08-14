Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü: Galatasaray Maçında İyi Bir Atmosfer Olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a konuk olacak Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, maçta iyi bir atmosfer olacağını söyledi. Cezalı olan Agustin Doffo ise doluluğun kendilerini etkilemeyeceğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Galatasaray'a konuk olacak Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, karşılaşmada iyi bir atmosfer olacağını söyledi.

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Henriques, iyi bir mücadele beklediğini belirterek, "İyi bir atmosfer olacak. Buna eminim. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Bundan dolayı çok iyi bir maç bekliyorum." diye konuştu.

Cezalı olduğu için ilk maçta görev alamayan Olimpija Ljubljana'nın orta saha oyuncusu Agustin Doffo ise "Ben buraya kazanmaya ve turu geçmeye geldim. Stadın dolu olacağının farkındayız ama hakemin düdüğü çaldıktan sonra maçlar 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden doluluk bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Olimpija Ljubljana maçın hazırlıklarını tamamladı

Slovenya temsilcisi, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, basına açık bölümde pas çalışması yaptı.