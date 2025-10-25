Haberler

Olimpiakos Taraftarları, İsrail Takımlarının Men Edilmesi İçin Çağrıda Bulundu

Güncelleme:
Yunanistan'da Olympiakos taraftarları, Gazze'deki saldırıları 'soykırım' olarak nitelendirerek İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi için çağrıda bulundu. Taraftar grupları, Filistin'de sivillere yönelik saldırıların durmadan bu takımların oynamasının adaletsizlik olduğunu belirtti.

Yunanistan'da Olympiakos taraftarları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve zorla yerinden etme" olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulundu.

Olimpiakos taraftar gruplarının, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 31 Ekim'de Basketbol Avrupa Ligi kapsamında başkent Atina'da oynanacak Hapoel Tel Aviv maçına ilişkin sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Olimpiakos, yoksulluğun, dayanışmanın ve mücadelenin mahallerinde doğdu. Bu sahada katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak." ifadesi yer aldı.

İsrail takımlarının Avrupa'da oynamaya devam etmesinin "çifte standart" olarak nitelendirilen açıklamada, Filistin'de sivillere yönelik saldırılar son bulmadan İsrail takımlarının tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Spor
