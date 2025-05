BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz, eklemeler olacak. Takımda kalacak oyuncular olacak" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Garip bir maç oldu bugün. Çünkü oyun maçın başında çok fazla durdu. Sakatlıklar yüzünden çok fazla durdu, başladı, durdu, başladı. Bu yüzden oyun akışını tam sağlayamadık ve oyun ritmini yakalayamadık diyebilirim. Ama gösterdiği tutum, niyet savaşma arzusu, sürekli koşmaları gerçekten iyiydi. İki gol attık. İlk yarı biliyorsunuz ilk yarı biterken rakibinizin skoru 2-1'e getirmesinden sonra ikinci yarıda da biraz gerginlikte yaşadık aslında. Devamında, üçüncü golü atınca bir anlamda bizim için maç rahatladı. İki üç dört gol daha atabilirdik. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim" dedi.

'CİRO ÇOK PROFESYONEL BİR OYUNCU'

Ciro hakkında konuşan Solskjaer, "Ciro çok profesyonel bir oyuncu. Bugün de golünü attı zaten. Bizim iyi bir oyuncumuz ve aslında biz daha fazla topu ceza sahasına taşırsak, daha fazla fırsat yakalarsak daha fazla gol atacaktır. Biraz da takımla alakalı aslında Ciro'nun daha çok gol atması. 3 maç var. Burada üç maçta da daha çok şey yapmak istiyoruz. Ciro savaşan bir oyuncu. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteren bir oyuncu. Çok iyi de bir insan aslında. Çok iyi bir karakter. Türkiye'nin profesyoneli, çok iyi bir lider. O anlamda çok iyi. Yerel olarak da birçok seçeneği sürekli zaten biz bakıyoruz" açıklamasında bulundu.

'OYUNCULAR BENİ TANIYORLAR ARTIK'

Serdal Adalı'nın seçimi kazanmasının ardından kadro oluşumunu anlatan tecrübeli hoca, "Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz, eklemeler olacak. Takımda kalacak oyuncular olacak. Oyuncular beni tanıyorlar artık. Takımdaki oyuncularım benim ne istediğimi onlardan antrenman kültürünü, antrenman kültürünü nasıl yaptığımı, neler yaptığını biliyorlar. Onlar da bunun bilincinde. Tabi ki değişiklikler de olacak dediğim gibi. Ama buna karar vermemiz gerekiyor. İyi kararlar vermemiz gerekiyor. Yani gelecek oyuncularla iyi şartlarda anlaşmamız lazım. Gidecek oyunculara bir yer bulmak lazım. Takım bulup onlarla ayrılmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar tamamen iyi bir şekilde planladığımız şekilde gerçekleşmesi gerekiyor ki zaten seçim de bitti artık biliyorsunuz. Başkanımız tekrar seçildi. ve onun da gelecekle ilgili fikirleri var. Beraber konuşuyoruz. Onun projesine ben çok inanıyorum. Yapmak istediklerine inanıyorum. Etrafınızda sürekli bize yardım etmek isteyen yapıcı çok fazla insan var. Bu yüzden de ben önümüzdeki yıl için şu anda heyecanlıyım. Şu an onun heyecanını yaşıyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Ama tabi ki en önemlisi şu an önümüzdeki 3 maç. Yeni sezon bitmedi. Üç tane çok zor ve önemli maçımız var. Biliyorsunuz ki oynayacağımız takımlar ligde kalma savaşı veren takımlar olacak. ve bu anlamda da 3 tane zor maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

'NECİP UYSAL BENCE BEŞİKTAŞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Takımın değerleri ve İngiliz ekolü hakkında yorum yapan Ole, "Manchester United'da on sekiz yılım benim ailem gibi ve onlar için kazanmalarını istiyorum. Onlar için ben de dua ediyorum diyebilirim Gordon Milne evet kendisi Beşiktaş efsanesi. Ben bu eski tip değerlere de saygı duyan onlara inanan bir insanım. Doğru tutum ve önce takımı düşünmek ve bunların değerlerine de bakarsanız benzer üç takımı düşünmek sürekli savaşmak aslında bu değerler. O yüzden ben de onlara inanıyorum. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Bugün bir oyuncuyla ilgili konuşabiliriz aslında. Necip Uysal bence Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Bugün de uzun süre sonra ilk defa sahalara geri geldi. ve taraftarın ona olan sevgisi, kulübün birlikteliği çok önemli. Bunu gördüler. Zaten ben de bunu yaratmak istiyorum. Burada savaşan, birbiri için savaşan koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmak, her gün işe gelip her gün idmanı yapmak, her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi ve bunu biz her gün daha iyiye götürüyoruz ve umarım daha iyi olacağız gelecekte" açıklamasında bulundu.

'GEDSON TAKIMA BİR DENGE GETİRİYOR'

Gedson'un performansını da değerlendiren Solskjaer, "Gedson takıma bir denge getiriyor. Denge de kurmamız gerekiyor. Bugün Gedson'u hareketliliğinden, hücum anlamında fırsat yaratmak anlamındaki hareketinden yararlanmak için o şekilde değerlendirdik. Ama biliyorsunuz Alex'in sakatlığından sonra bir adımda geri gitmesi gerektiği pozisyon oldu yani biraz daha geri gelmesi gerekti. Ama onun ben daha özgür olduğunda, saha içerisinde daha çok iş yaptığını biliyorum. Teknik direktör olarak zaten ben oyuncularımın en iyi verimi verecekleri yerde onları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi biraz daha serbest olduğu zaman önde önemli işler yapıyor. O rakip ceza sahasına yaptığı delici koşular, o bitirici koşular aslında çok önemli. Geçen hafta da çok önemli bir gol attı bizim için" diyerek sözlerini noktaladı.