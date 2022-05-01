"Old Firm" derbisinde kazanan çıkmadı
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.
İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.
"Old Firm" derbisi olarak da bilinen mücadelede Rangers'ı ağırlayan Celtic, Jota'nın 21. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Konuk ekip, 67. dakikada Fashion Sakala'nın golüyle beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Celtic puanını 86, Rangers ise 80'e çıkardı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor