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"Old Firm" derbisinde kazanan çıkmadı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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'Old Firm' derbisinde kazanan çıkmadı

İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.

"Old Firm" derbisi olarak da bilinen mücadelede Rangers'ı ağırlayan Celtic, Jota'nın 21. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Konuk ekip, 67. dakikada Fashion Sakala'nın golüyle beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Celtic puanını 86, Rangers ise 80'e çıkardı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

İskoçya, Rangers, Celtic, Derbi, Spor, Haberler

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