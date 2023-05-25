Olcay Çakır Turgut: 'Hedefimiz FIBA Kadınlar EuroBasket'te madalya kazanmak'

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 2023'te mücadele edecek A Milli Takım'da Olcay Çakır Turgut, FIBA'ya röportaj verdi.

Milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliğinden sonra bu sene daha iyi şeyler yapabileceklerine inandığını söyleyen Olay Çakır Turgut, "Milli takımımızda birkaç yıl önce başlayan bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Sonrasında kulüp takımlarında oynamaya çalışan birçok genç oyuncu vardı ve bence FIBA Kadınlar EuroBasket için çok hazır değildik. Ama bence geçen yıl ve her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gösterdik. Yaklaşan FIBA Kadınlar EuroBasket'te neler yapabileceğimize dair büyük hayallerim var. İyi şeyler yapamadığımız ve gerçekten zor zamanlar geçirdiğimiz geçmiş yıllardan çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum" dedi.