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Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu

AA - Musa Samur - Spor
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Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu

Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabında oynanan Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçında tribünde olaylar çıkarken, karşılaşmanın galibini belirleyen beşinci set büyük heyecana sahne oldu.

Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabında oynanan Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçında tribünde olaylar çıkarken, karşılaşmanın galibini belirleyen beşinci set büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Akkuş Belediyespor setlerde 2-1 üstünken taraftarlar arasında çıkan sözlü tartışma giderek büyüdü.

Taraftarların koltukları sökerek birbirlerine atmaları üzerine dördüncü sette skor 14-14 eşitken karşılaşmanın hakemi maçı durdurarak oyuncuları soyunma odalarına gönderdi.

Olay çıkaran taraftarların salondan uzaklaştırılmalarının ardından voleybolcular sahaya döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, dördüncü seti kazanarak maçı beşinci sete uzattı.

Karşılaşmanın galibini belirleyen beşinci set ise nefes kesti.

Takımların uzun süre birbirine 2 farklı üstünlük kuramaması nedeniyle uzayan tie-break setini Akkuş Belediyespor, 42-40 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor, Haberler

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