Olaylı kongre Altay'ın tarihine gölge düşürdü

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın dün yarıda kalan olağanüstü genel kurulunda yaşanan olaylar, 108 yıllık siyah-beyazlı kulübün tarihine gölge düşürdü. Başkanlık görevinden istifa eden Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin ibra edilip edilmemesi konusunda başlayan tartışmaların kavgaya dönüşmesiyle kongre salonunda yumruklar havada uçuşurken, İzmir temsilcisi ekranlara yansıyan çirkin görüntülerle ülke gündemine oturdu. Demokratik bir ortamda gerçekleşmeyen genel kurulda kaba kuvvete başvurulması hem Altay'ı sevenlerin hem de tüm sporseverlerin tepkisini çekti. Kongrede unutulmaz başkanlardan merhum Rıdvan Burteçin'in hafızalara kazınan, "Bütün Altaylılar akrabadır" sözleri hatırlatılsa da yaşananlar Altay kültürüne yakıştırılmadı.

Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin tartışmalarla ibra edilmesinin ardından iftar saatinin yaklaşması nedeniyle seçim maddesine geçilmeden ileri bir tarihe ertelenen Altay'ın kongresi Ramazan Bayramı'nın ardından tamamlanacak. Henüz başkanlığa aday bulamayan kulüpte yönetimin görevinin sona ermesiyle imza yetkisi resmi olarak Kongre Divanı Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu'na geçerken, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'ın da yer aldığı 3 kişilik kongre divanı bayram sonrası yapılmak üzere seçim tarihi belirleyecek. Altay camiası bu süreçte başkan adayı bulmaya çalışacak.

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alıp kurtuluş şansını mucizelere bırakan Altay, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Rodriguez ve Pinares, tedavisi süren Bamba, Nurettin ve maç eksiği olan Aka forma giyemeyecek. İyileşen Naderi görev yapabilecek. Sakatlığı devam eden Deniz, Özgür ve kadro dışı kalan Paixao ile Murat da oynamayacak. Altay galip gelememesi halinde üst sırasındaki rakibi Giresunspor haftayı 1 puanla kapatsa bile resmen küme düşecek.