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Olawoyin: Alanyaspor Karşısında İyi Bir Sonuç Alacağız

Olawoyin: Alanyaspor Karşısında İyi Bir Sonuç Alacağız
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Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, yeni bir takım oluşturduklarını ve Alanyaspor karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi. Takımın antrenmanlarını ve teknik direktörün motivasyonunu değerlendirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, "Yeni bir takım oluşturduk diyebiliriz. Maç maç giderek hepimiz hem bireysel hem de takım olarak kendimizi geliştireceğiz ve Alanyaspor karşısında iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Karadeniz temsilcisi Süper Lig'in 7'nci haftasında 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Dar alanda kısa pas ve istasyon çalışması ile süren antrenman, taktik çalışmaları ile sona erdi. Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ALANYASPOR KARŞISINDA İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ'

Alanyaspor karşısında iyi skor alacakların söyleyen Nijeryalı orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, "Bizler için zor bir durum. Takım olarak içerisinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Sezon başında planlarımız böyle değildi. 4 maçımızı kaybettik fakat takım olarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edip bu durumu lehimize çevirmek istiyoruz. Geçtiğimiz son 2 sezonu iyi geçirdik. Bu sezon da yeni başladı. Ben maç maç kendimin ve takımın performansını daha iyi olacağını inanıyorum. Bu sezon aramıza yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım oluşturduk diyebiliriz. Maç maç giderek hepimiz hem bireysel hem de takım olarak kendimizi geliştireceğiz ve Alanyaspor karşısında iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.

'İLHAN HOCA ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Teknik direktör İlhan Palut'la ilgili soruyu yanıtlayan Olawoyin, "İlhan hoca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hiç kimsenin moralinin bozulmasına izin vermiyor. Bu şekilde sonuç almayı bizler de planlamamıştık. Hocamız bizi daha iyi çalıştırıp motive ederek, bize yardımcı olmaya çalışıyor "dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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