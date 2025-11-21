Olarenwaju Kayode: Ademola Lookman Galatasaray’a Gelmeli

Esenler Erokspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, transferde Galatasaray ile adı geçen vatandaşı Ademola Lookman'ın kendisine danışması halinde sarı-kırmızılı takıma gelmesini tavsiye edeceğini söyledi. Kayode, "Aynı zamanda Osimhen ile beraber oynaması da Galatasaray'a alev aldıracak ve müthiş bir hücum hattı oluşturacaktır" dedi.

Esenler Erokspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode, kendisinin ve takımın performansı, Süper Lig'e çıkma hayali, Türkiye'deki Nijeryalı futbolcular ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Ademola Lookman ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ligde şu ana kadar iyi bir konumda bulunduklarını ve bundan memnun olduklarını söyleyen Kayode, "Sezon başından beri gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Güçlü bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Teknik direktörümüzün söylediği şeyleri uygulamaya ve oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada da bunu nasıl uyguladığımızı hep beraber görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Sezon sonunda kimin gol kralı olacağını göreceğiz"

Gol krallığı yarışındaki şansını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir. Kendimden şüphe duymuyorum ve şu ana kadar 8 gollük katkım var. Önümüzde daha çok maç var, çok hafta var. Sezon sonunda kimin gol kralı olduğunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gollerimize devam edeceğiz"

Takım arkadaşları Amilton ve Berat Luş ile beraber iyi bir hücum hattı olduklarına değinen golcü oyuncu, "Sezon başından beri iyi bir hücum ekibimiz olduğunu görüyoruz. Amilton sağ tarafta oldukça deneyimli bir futbolcu ve şu ana kadar asist katkıları var. Öteki taraftan Berat genç ve hırslı bir futbolcu. O da aynı şekilde ofansif ekibimize dahil ve bize katkı sağlıyor. Ligde aynı şekilde gollerimize, katkılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"1. Lig'in, Süper Lig'den daha zor olduğunu düşünüyorum"

Kariyerinde çok sayıda Süper Lig maçına da çıkan 32 yaşındaki futbolcu, iki lig arasındaki farkı ise, "Süper Lig de 1. Lig de son derece kaliteli. Ama Süper Lig'e baktığımızda bu lige göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim. 1. Lig'de alan bulmak, gol şansı oluşturmak biraz daha zor. Genel olarak 1. Lig'in, Süper Lig'den daha zor olduğunu düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

"Lookman'ın Osimhen ile beraber oynaması Galatasaray'a alev aldıracak"

Türkiye'de forma giyen Nijeryalı futbolcularla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Ademola Lookman'ın da burada çok iyi işler yapabileceğini belirten Kayode, "Hepsiyle tabii ki iletişimdeyim. Ndidi ile zaten milli takımda beraber oynamıştık. Osimhen ve diğer oyuncularla aynı şekilde iletişimdeyiz. Birbirimizi tanıyoruz ve iletişim halindeyiz. Eğer Lookman bana soracak olsaydı Galatasaray'a kesinlikle gelmesini söylerdim. Aynı zamanda Osimhen ile beraber oynaması da Galatasaray'a ayrı bir şekilde alev aldıracak ve müthiş bir hücum hattı oluşturacaktır. Ona kesinlikle gelmesini söylerdim" açıklamasını yaptı.

"Süper Lig'de Osimhen, 1. Lig'de Kayode"

Süper Lig'de ve 1. Lig'de en beğendiği futbolcuların kimler olduğunun sorulması üzerine Nijeryalı golcü, "Süper Lig'de en beğendiğim futbolcu olarak Osimhen'i sayabilirim ve 1. Lig'de de Kayode karşınızda duruyor zaten" yanıtını verdi.

"Tek dileğim Erokspor'u Süper Lig'e çıkarmak"

Olarenwaju Kayode son olarak da her zaman futbolun içinde kalacağını ve şu an için de tek dileğinin hem kendi katkısı hem de takım arkadaşlarının yardımıyla Erokspor'u Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi. - İSTANBUL