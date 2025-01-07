"Okulumuz Ergan, Dersimiz Kayak" projesi kapsamında öğrenciler kayak öğreniyor.

Erzincan Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda "Okulumuz Ergan, Dersimiz Kayak" projesi başladı.

"Okulumuz Ergan, Dersimiz Kayak" projesi kapsamında 4. sınıf öğrencilerine kayak eğitimi verilecek. 2 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve Erzincan merkez ve ilçedeki ilkokulların 4. sınıf öğrencilerinin faydalanacağı proje, kayak sezonu boyunca devam edecek.

Tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin faydalanmasının hedeflendiği proje kapsamında her hafta 25 öğrenci Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi alacak.

Etkinliğe katılan öğrencilere yönelik olarak verilen kayak eğitimiyle birlikte Ergan Dağı çevre gezisi, doğa yürüyüşü ve yemek etkinliği gibi faaliyetler de yürütülecek. - ERZİNCAN