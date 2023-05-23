Okullararası futbol turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Beşiktaş'ta yer alan okullar arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Organizasyon sonrası Beşiktaş ilçesindeki okullar arasında ilk 3'te yer alan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan okullar, futbol turnuvasında bir araya geldi. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva renkli anlara sahne oldu. Etiler Naturel Park Spor Tesisleri'ndeki turnuvada minikler, küçükler ve yıldız erkeklerin kıyasıya mücadelelerinin yaşandığı organizasyon, bugün yapılan final maçları ile sona erdi. Karşılaşmaların ardından ilk 3'te yer alan sporculara madalyaları ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Aras Dokuzoğlu ise güzel bir turnuva olduğunu ifade ederek, "Elimizden geleni, yapmaya çalıştık. Kısmet değilmiş turnuvayı üçüncü bitirdik" diye konuştu.