Okullar sporları artistik cimnastik il birinciliği yapıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Artistlik Cimnastik il birinciliği gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmalara katılan 35 okuldan 268 sporcu, 5 farklı kategoride yarışarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Büyük çekişmelere sahne olan yarışmalar sonunda Minik kızlar (A) kategorisinde birinci Manisa Gazi İlkokulu, ikinci 23 Nisan İlkokulu, üçüncü Akhisar Ticaret Borsası Altı Eylül İlkokulu oldu. Minik kızlar (A) ferdi kategorisinde birinci Merve Köse, ikinci Derin Avcı, üçüncü Gülşirin Çay oldu. Minik kızlar (B) kategorisinde birinci Akhisar Eksen Koleji. İkinci Soma Ertuğrul Gazi İlkokulu, üçüncü İzmir Türk Koleji oldu. Minik kızlar (B) ferdi kategorisinde birinci Serra Koç, ikinci Zeynep Mira Ilgın, üçüncü Elmira Akman oldu. Küçük kızlar takım kategorisinde birinci Salihli Kudret Demir Ortaokulu oldu. Küçük kızlar ferdi kategorisinde birinci Belinay Toplar, ikinci Ada Yeniocak, üçüncü Berra Bora Er oldu. Yıldız kızlar ferdi kategorisinde birinci Fatma Fırıldak oldu. Genç kızlar takım kategorisinde birinci Soma Linyit Anadolu Lisesi oldu. Genç kızlar (A) ferdi kategorisinde birinci Rabia Aktaş, ikinci Aleyna Kızıldemir ve üçüncü Albina Pak oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. - MANİSA