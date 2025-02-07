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Okullar Arasında Spor Malzemesi Bağışı
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Alaşehir Delemenler Ortaokulu, kullanılmayan spor malzemelerini Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne hediye ederek öğrenciler arasında dayanışma sağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Delemenler Ortaokulu yönetimi tarafından öğrencilerin yaş durumlarından dolayı kullanamadıkları spor malzemelerini Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne hediye edildi.

Delemenler Ortaokulunda öğrencilerin yaş durumları nedeniyle kullanılmayan spor malzemeleri, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne hediye edildi.

Delemenler Ortaokulu Müdürü Fatih Akın'ın girişimleriyle gerçekleştirilen bağış, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Fahri Sarıtaş tarafından teslim alındı. Sarıtaş, spor malzemelerinin okulda öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirterek, "Alaşehir Delemenler Ortaokulu Müdürü Fatih Akın'a teşekkür ederim. Yeni getirdiğimiz spor malzemelerinin kurulumunu yaptık ve okulumuzdaki yurtta hizmet vermeye başladı" dedi.

Bu anlamlı dayanışma örneği, okullar arasında işbirliğini ve yardımlaşmayı teşvik ederken, öğrencilerin spor yapma imkanlarını da artırmaya katkı sağlıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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