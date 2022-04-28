Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı

AA - Fatih Hepokur - Spor
 - Güncelleme:
Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı

Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden 369 sporcu katılıyor.

Başhakem ve organizasyon sorumlusu Nizam Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın kata ve kumite dalında yapıldığını belirterek, "Mahalli ligler tamamlandıktan sonra bölgesel ligler yapıldı. Bölgesel liglerde dereceye giren öğrencilerimiz Manavgat'ta yapılan şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Şampiyona 2 gün sürecek. İnşallah kazasız belasız organizasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Manavgat, okullar, Türkiye, Antalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title