Okullar Arası Genç Kız-Erkek Basketbol Mücadelesi Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan Okullar Arası Genç Kız-Erkek Basketbol mücadelesi, büyük bir heyecanla gerçekleşen final maçı ve madalya töreni ile sona erdi. Genç erkekler kategorisinde birinciliği elde eden takım Başak Koleji oldu. Genç kızlarda ise birincilik kürsüsüne Söke Amerikan Kültür Lisesi damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan Okullar Arası Genç Kız-Erkek Basketbol mücadelesi, büyük bir heyecanla gerçekleşen final maçı ve madalya töreni ile sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçı, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Genç erkekler kategorisinde birinciliği elde eden takım Başak Koleji oldu. Takım, turnuvadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, ikincilik ödülü Pusula Okulları'nın oldu. Üçüncülük madalyasını Kuşadası Bahçeşehir Lisesi basketbol takımı, dördüncülük ise Söke Anadolu Lisesi okul basketbol takımı tarafından elde edildi.

Genç kızlarda ise birincilik kürsüsüne Söke Amerikan Kültür Lisesi damga vurdu. Efeler Anadolu Lisesi ikinci, Oktaylar Anadolu Lisesi üçüncü ve Pusula Okulları dördüncü sırayı aldı.

Final müsabakalarına seyircilerin, basketbol severlerin yoğun katılımın yaşandığı turnuvada, genç sporcular yeteneklerini sergileyerek izleyenleri etkiledi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen madalya töreni ile dereceye giren okullar kupalarını aldı. - AYDIN