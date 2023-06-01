Okul Sporlarında Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası Manisa'da Başladı

Okul sporlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı. Turnuvaya 16 ilden 155 sporcu katılıyor ve 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Okul sporlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Demirci ilçesindeki tenis kortlarında 16 ilden 155 sporcunun katılımıyla bugün başlayan turnuva 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Açılış töreninde konuşan Demirci Kaymakamı ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya; halının, sporun ve eğitimin başkenti olan ilçelerinde bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Turnuvaya Tunceli'den katılan Ekin Uluç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır tenis oynadığını belirterek, "Okul sporları şampiyonasında da hedefimiz birinci olmak. Demirci'de tesisler çok güzel. Yaşanılabilir bir şehir." diye konuştu.

Mardin Midyat Spor Kulübü adına yarışan İzzettin Atalay da 6 yıldır tenisle ilgilendiğini anlatarak, "Buradaki tesisler çok güzel. Özellikle balon kortlar mükemmel. 4 kişi katılıyoruz. Hedefimiz iyi bir derece ile ayrılmak." ifadelerini kullandı.