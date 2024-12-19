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Okul sporlarında 3 branşta daha şampiyonlar belli oldu

Okul sporlarında 3 branşta daha şampiyonlar belli oldu
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Manisa Okul Sporları yarışlarında futsal, futbol ve badmintonda il şampiyonları belli oldu.

Manisa Okul Sporları yarışlarında futsal, futbol ve badmintonda il şampiyonları belli oldu.

Manisa'da çocukların spora olan ilgisini artırmak için gerçekleştirilen okul sporları yarışmalarında futsal, futbol ve badminton branşlarında şampiyonlar ve dereceye giren okullar belli oldu.

Futsal ve Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futsal Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda, Alaşehir İlçe Spor Salonu ve İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalar büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu.

Yıldız Kızlar kategorisinde birinci Cumhuriyet Ortaokulu, ikinci Hacı Kelepirci Ortaokulu ve üçüncü Killik Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde birinci Gümüşçay Şehit Mehmet Yalçın Ortaokulu, ikinci Fatih Ortaokulu ve üçüncü Kavaklıdere Ortaokulu oldu. Küçük Erkek Futbol kategorisinde ise birinci Cumhuriyet Ortaokulu, ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve üçüncü Cumhuriyet Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonucunda il birincisi olan takımlar, bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalar, Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Genç Kız ve Erkek Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Genç Kız ve Erkek Badminton İl Birinciliği Müsabakaları, yoğun katılım ve heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde üstün performans sergiledi. Genç Kızlar kategorisinde 1. Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, 2. Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi, 3. Manisa Anadolu Lisesi ve 4. Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise, 1. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Saruhanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Manisa Lisesi ve 4. Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi oldu.

Müsabakalar sonunda il birincisi olan takımlar, bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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