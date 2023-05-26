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Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği Tamamlandı

Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği Tamamlandı

Spor Haberleri

Kayseri'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Gruptan çıkan takım yarı finallere giderek final mücadelesi verecek.

Kayseri'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İllerinde şampiyon olarak gruplara kalan takımların mücadele ettiği Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği Müsabakaları Kayseri'de yapıldı. Kayseri Grubu'nda mücadele eden takımların katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği Müsabakaları Erkilet Stadı'nda yapıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takıma madalya ve başarı belgeleri verildi. Gruptan çıkan takım yarı finallere giderek final mücadelesi verecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, " Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup birinciliği müsabakaları Erkilet Sahasında düzenlenen yarışmalar ile tamamlandı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takıma madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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