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Okul Sporları Yıldızlar Dart Grubu Birinciliği Muğla'da Başladı

Okul Sporları Yıldızlar Dart Grubu Birinciliği Muğla'da Başladı
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12 ilden 175 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Dart Grubu Birinciliği, Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenleniyor. Turnuva, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Yıldızlar Dart Grubu Birinciliği, Muğla'nın Menteşe ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından düzenlenen turnuvaya 12 ilden 175 sporcu katıldı.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, açılış töreniyle start aldı . Sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin katıldığı törenlerin ardından grup birinciliği müsabakaları başladı. Turnuvada 19 kız ve 16 erkek takım, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında kayıtlı olanlar arasında grup birinciliği için mücadele edecek. Dereceye giren sporcular ve takımlar, Türkiye finallerinde Muğla'yı temsil etme hakkı kazanacak . - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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