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Okul Sporları Yıldız Erkekler Dart Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Yıldız Erkekler Dart Müsabakaları Tamamlandı
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Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen okul sporları yıldız erkekler dart müsabakaları sona erdi. Başarılı sporcular ödüllerini aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, dartın gençler için öğretici bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Okul Sporları Yıldız Erkekler Dart müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalarda gösterilen performansı büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Kasapoğlu, "Bugün burada kazanan sadece şampiyon olan sporcular değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü benimseyen herkes kazandı. Dart gibi bireysel bir sporda bile, gençlerimizin karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmeleri, onları daha güçlü birer birey yapıyor. Bizler de bu süreçte onlara her zaman destek olacağız. Okul sporları, çocuklarımıza sadece spor öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda onları hayata hazırlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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