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Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen okul sporları yıldız erkek futbol müsabakaları başarılı takımlara ödüllerin verilmesiyle sonlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Müsabakaların ardından başarılı olan takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise yaptığı konuşmada, okul sporlarının, gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Kasapoğlu, "Futbol gibi takım oyunları, gençlerin hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sunmaktadır. Bu turnuvada kazanan sadece şampiyon takım değil, bütün genç sporcularımızdır. Bugün burada elde edilen başarılar, sadece futbol becerisinin değil, aynı zamanda disiplinin, çalışmanın ve ortak hedeflere ulaşmanın da simgesidir" diye konuştu.

Kasapoğlu, ayrıca sporun eğitimin bir parçası haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi ve gençlerin bu tür etkinliklerde yer almasının, gelecekteki başarıları için önemli bir temel oluşturduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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