Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Okul Sporları Voleybol ve Paletli Yüzme Şampiyonaları Tamamlandı

Okul Sporları Voleybol ve Paletli Yüzme Şampiyonaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakası ve Paletli Yüzme İl Şampiyonası sona erdi. Toplamda 146 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Okul Sporları Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakası ve Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışmaları sona erdi.

Okul Sporları Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig müsabakasına 4 takımdan 56 sporcu, Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışmalarına ise 90 sporcu katılım sağlaması ile gerçekleştirildi. Müsabakalar dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle son bulurken, derece alan takımlar gruplarda ve şampiyonalarda Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig müsabakaları, Paletli Yüzme İl Şampiyonası ve Minikler Hazırlık Yarışmaları toplam 146 sporcunun katılım ile gerçekleştirilerek son buldu. Müsabakalarda mücadele eden takımlarımızı, dereceye giren takımlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
img

Büyük savaş planını hazırladılar
img

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'e ait ilk ipucu bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler
Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

Trump'ın savaşın seyrini değiştiren hamlesine Rusya'dan ilk tepki
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.