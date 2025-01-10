Okul Sporları Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Gevher Nesibe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalya töreni düzenlendi.
Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gevher Nesibe Spor Salonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları Voleybol Küçükler Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Oynanan müsabakalar sonunda erkek ve kızlarda dereceye giren takımlar şöyle oluştu:
Erkekler:
1. Rauf Denktaş Ortaokulu
2. Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu
3. Emine Gönen Ortaokulu
Kızlar:
1. Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu
2. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu
3. Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu
4. Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu - KAYSERİ