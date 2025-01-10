Okul Sporları Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gevher Nesibe Spor Salonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları Voleybol Küçükler Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Oynanan müsabakalar sonunda erkek ve kızlarda dereceye giren takımlar şöyle oluştu:

Erkekler:

1. Rauf Denktaş Ortaokulu

2. Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu

3. Emine Gönen Ortaokulu

Kızlar:

1. Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu

2. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu

3. Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu

4. Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu - KAYSERİ