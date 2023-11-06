Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A Kategorisi Şampiyonu Belli Oldu

Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A kategorisi müsabakaları tamamlandı. 12 takımın yer aldığı voleybol heyecanında şampiyonluk kupası Bozkurt Spor Lisesi'nin oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A kategorisi müsabakaları sona erdi. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını coşkuyla destekledi. 12 takımın ter döktüğü müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı. Yarışmalara katılan tüm takımları kutlayan İlman, Denizli'yi gruplarda temsil edecek Bozkurt Spor Lisesine başarılar diledi. Dereceye giren takımlar; birinci Bozkurt Spor Lisesi, ikinci Cumhuriyet Anadolu Lisesi, üçüncü Denizli Koleji, dördüncü 15 Temmuz Anadolu Lisesi yer aldı. - DENİZLİ