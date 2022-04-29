- Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde ödüller sahiplerini buldu

SİVAS - Sivas'ta 168 okul ve 600'ü aşkın sporcunun katılımı ile yapılan Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvasında dereceye giren ekipler ödüllerini aldı.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonunda, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen turnuva sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 25 Nisan Pazartesi günü 168 okul takımı ve 600'ü aşkın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyona bugün yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Final müsabakalarının ardından şampiyonanın kapanış programı gerçekleştirildi.

Şampiyonanın kapanış töreni Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri, il protokolü ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Ayhan: "Sporun kalbi Sivas'ta atıyor"

Kapanış töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, "Sivas'ta bir hafta boyunca güzel anılar biriktirdiniz. Güzel tecrübeleriniz oldu. Hayat yolculuğunuzda unutamayacağınız bir nokta olduğuna inanıyorum. Genç ve spor dostu bir şehiriz. Dolayısıyla sporun ve bütün branşların kalbi Sivas'ta atıyor, atmaya da devam edecek. Ulusal uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz, inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Satranç Federasyonu ile güzel bir ilişkimiz var. Güzel programlar icra ediyoruz. Hem resmi hem de özel müsabakalar yapıyoruz. İnşallah yazın da Buruciye Medresesi'nde Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvasını temmuz sonu ağustos başı gibi yapacağız. Birçok sporcumuzu da yine misafir etmiş olacağız. Birçok ilimizden okulumuzdan buraya gelen, bu müsabakaya katkı sağlayan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çorlulu: "Sporcular şampiyonluk mücadelesi verdi"

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu ise, derece yapan sporcuları tebrik ederek, "Türkiye Satranç Federasyonu olarak satranç sporunun ülke genelinde yaygınlaşması bunun yanında ülkemizin en güçlü alt yapılardan birine sahip olması için çocuklarımıza ve okullarımıza özel önem veriyoruz. Bir hafta boyunca Sivas ilimizde 81 ilimizden, yüzlerce okulumuzdan binlerce erkek ve kız takımı arasında başarılı olmuş 200'e yakın okul takımımızı ağırladık. 700'e yakın sporcumuz şampiyonluk mücadelesi verdi. Kategorilerinde dereceye giren takımlarımızı kutluyor, şampiyonamıza katılım gösteren tüm sporcularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Atılgan: "Satranç yüz binlere çocuğumuzun hayatına dokunur hale geldi"

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan da, daha fazla çocuğun satranç sporuyla buluşması amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu'na 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek verdiklerini hatırlatarak, her geçen gün satrancın daha geniş kitlelere ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Satrancın yaygınlaşmasıyla beraber yüz binlerce çocuğun hayatına dokunur bir spor dalı haline geldiğini ifade eden Atılgan, "Federasyon ile çıktığımız bu yolda satrancın geniş kesimlerde kolay ulaşılabilir hale gelmesi için pek çok proje hayata geçirdik. Devlet okullarında açılan satranç sınıfı sayısı 30 bini aştı. Artık ülkemizin dört bir yanındaki okullarda satranç sınıfları var. 'Gören Eller' projesi kapsamında görme engelli çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda satranç sınıfları oluşturuldu. Ayrıca ceza ve infaz kurumlarına, sevgi evlerine satranç malzemesi desteği verildi. Satranç öğrencilerin okul başarılarını ve eğitim hayatlarını olumlu etkiliyor. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele eden sporcularımızın artan başarısı da bizi çok gururlandırıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren ekiplere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.