Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek - Haberler

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Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta gerçekleştirilecek.

SİVAS (AA) - Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve ana sponsor Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yapılacak.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, 25-29 Nisan tarihlerinde Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, gençlik, Türkiye, Sivas, Spor, Haberler

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