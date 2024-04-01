Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı.

Yıldız erkekler takım kategorisinde Yunus Emre Ortaokulu birinci, yıldız kızlar takım kategorisinde ise Osman Atilla Ortaokulu birinci oldu. Yıldız erkekler bireyselde Utku Şimşek birinci, yıldız kızlar bireyselde Zeren Bakırcı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR