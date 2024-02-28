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Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Grup Müsabakaları Başladı

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Okul Sporları faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Yıldızlar Grup müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda başladı. 12 farklı ilden 21 takım ve 150 sporcu müsabakalara katılıyor. Dereceye giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanacak.

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Yıldızlar Grup müsabakaları teknik toplantının ardından düzenlenen açılış seremonisiyle birlikte Tınaztepe Spor Salonunda başladı.

Müsabakalara 12 farklı ilden 21 takım 150 sporcu katılım sağlıyor. Dereceye giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanacak.Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılım sağlayan sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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