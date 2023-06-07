Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen final maçlarının ardından sona erdi. Şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8 ilden 255 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen final maçlarının ardından sona erdi.

Efeler Atatürk ve Mimar Sinan Spor Salonlarında gerçekleştirilen kız ve erkek toplam 15 takımın katıldığı şampiyona, final maçları ve düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Şampiyonanın kızlar kategorisinde birinci Ankara'daki özel bir kolej, ikinci Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, üçüncü Ankara Nesibe Aydın Ortaokulu ve dördüncü Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu oldu.

Erkekler kategorisinde ise birinci Mersin Özel Toros Okulu, ikinci Bursa Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, üçüncü İzmir'deki özel bir kolej dördüncü de Ankara'daki özel bir kolej oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler Milli Eğitim İlçe Müdürü Hakan Özcan, Okul Sporları Şube Müdürü, Basketbol Aydın İl Temsilcisi ve protokol tarafından verildi. - AYDIN