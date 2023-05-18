Okul Sporları Küçükler Basketbol Yarı Final Müsabakaları Başladı

Okul Sporları Küçükler Basketbol Yarı Final müsabakaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Okul Sporları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı" faaliyet programında yer alan Okul Sporları Küçük Kız ve Erkek Basketbol yarı final Müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı. Tınaztepe Spor Salonu ve Mustafa Abi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara kızlarda 8 takım, erkeklerde 8 takım mücadele ediyor.

8 ilden 16 takımın katıldığı Okul Sporları Basketbol Yarı Final müsabakaları öncesi açılış seremonisi düzenlendi. Seremoniye İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdür V. Yılmaz Erşen, idareciler ve sporcular katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seremoni İl Müdürü Kasapoğlu'nun konuşmasıyla devam etti.

Milli mücadelenin şehri Afyonkarahisar'da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençlik haftası dolayısıyla ilimizde yerel ve ulusal birçok turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. 8 ilden 16 takımın katıldığı Okul Sporları Basketbol küçükler yarı final müsabakalarının da sevgi diliyle centilmence geçmesini temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

21 Mayıs 2023 Pazar günü sona erecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak. - AFYONKARAHİSAR