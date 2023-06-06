Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Hokey Türkiye Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kırıkkale Atatürk Ortaokulu ve Kocaeli Kubilay Ortaokulu birinci oldu. Toplam 14 takımın katıldığı müsabakalarda dereceye giren takımların ödülleri takdim edildi.