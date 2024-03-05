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Okul Sporları Küçük Kız Erkek Satranç Müsabakaları Başladı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçük Kız Erkek Satranç müsabakaları başladı. Minik sporcular, şampiyonluk için hamle yapacak.

Okul Sporları Küçük Kız Erkek Satranç müsabakaları ilk hamleyle başlarken, şampiyonaya katılan sporcular 'şahları' şampiyonluk için çekti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kız Erkek Satranç müsabakaları seramoni ile başladı. Atatürk Spor Salonu'nda başlayan, şampiyonada minik sporcular hamle yapacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan turnuvada şahları çeken sporcular, şampiyonluk için ter döktü. Birbirlerini mat etmek için odaklanan ve zihin mücadelelerinin sonunda dereceye giren minik sporcular, ödüllerine kavuşacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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