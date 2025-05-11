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Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Düzce'de Tamamlandı

Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Düzce'de Tamamlandı
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Düzce'deki Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, 41 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul birinci, Samsun ikinci ve Trabzon üçüncü olarak ödüllendirildi. Dereceye giren sporcular, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, Düzce'deki final müsabakalarıyla tamamlandı.

Düzce Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, serbest ve grekoromen stilde 41 ilden 400 sporcu mindere çıktı.

Şampiyonanın son günü, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 12 sıklette mindere çıkan güreşçiler, dereceye girebilmek için ter döktü.

İlk 3'e girenlere madalya verildiği turnuvada, il bazında 174 puan toplayan İstanbul birinciliği, 107 puanla Samsun ikinciliği ve 80 puanla Trabzon üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Türkiye Yıldız Güreş Milli Takımı seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor
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