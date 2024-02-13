Üye Girişi
Haberler

Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakaları

Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler Judo müsabakaları yapıldı. Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler Judo müsabakaları yapıldı. Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda yapılan Okul Sporları Judo Küçükler Müsabakalarına 23 sporcu katıldı.

Okul Sporları Judo Küçükler müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Yılı Gençlik Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı YUA Yönetim Kurulu'na mı atandı? Resmi Gazete'de yayınlanan karar ne? 13 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Batman adayı kim oldu? Batman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Balıkesir adayı kim oldu? Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Aydın adayı kim oldu? Aydın CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Ordu adayı kim oldu? Ordu CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Kayseri adayı kim oldu? Kayseri CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title