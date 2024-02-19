Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları Heyecan Dolu Geçti

Karahisar Gençlik Merkezinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.

26 kg'dan 55 kg'a kadar farklı kategorilerde kıyasıya mücadele eden sporcular, birbirinden farklı ipponlar ve tekniklerle izleyenleri mest etti. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 15-16 Mart tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek olan grup birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada: "Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdiler ve Afyonkarahisar'ın gururu oldular. 15-16 Mart tarihlerinde Kütahya'da yapılacak olan Grup Birinciliği müsabakalarında da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR