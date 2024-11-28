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Okul sporları hentbol gençler müsabakaları sona erdi

Okul sporları hentbol gençler müsabakaları sona erdi
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Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı.

Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı. 9 takımdan 130 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları, farklı branşlarda gerçekleşen yarışmalarla devam ediyor. Bu kapsamda Okul Sporları 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan Hentbol Gençler İl Birinciliği Müsabakaları, Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarla sona erdi. 9 okuldan 130 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda işte dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. 9 okuldan 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona çekişmeli ve sportmence karşılaşmalara sahne oldu. Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları sonunda Kızlar Kategorisinde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Erkekler kategorisinde Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Müsabakalar sonunda final oynayan takımlar, Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonasında Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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