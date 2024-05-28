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Okul Sporları Hava Sporları Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Hava Sporları Yıldızlar ve Gençler Kız ve Erkekler Türkiye Birinciliği yarışmaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Roket, model planör, model uçak ve kağıt uçak kategorilerinde toplam 680 sporcu yarışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Hava Sporları Yıldızlar ve Gençler Kız ve Erkekler Türkiye Birinciliği yarışmaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Sivil havacılık tesisinde gerçekleştirilen yarışmalarda roket, model planör, model uçak ve kağıt uçak kategorilerinde toplam 680 sporcu yarışıyor.

Manisa'da 4 gün sürecek olan müsabakalara İstanbul, Bayburt, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Trabzon, Muğla, Samsun, Konya, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tokat ve Karaman illerinden gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek sporcular katılıyor.

Toplamda 136 takımın yer aldığı yarışmalarda sporcular, en iyi performanslarını sergileyerek Türkiye birinciliği için mücadele ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yarışmanın Manisa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle önemli faaliyetler gençlerimizin hava sporlarına olan ilgisini artırarak, onların yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum," dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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